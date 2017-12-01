Такую статистику обнародовала ООН сегодня, в Международный день борьбы со СПИДом. Хуже, чем в России, ситуация с распространением ВИЧ обстоит лишь в Нигерии и Южноафриканской республике.

При этом серьезным вызовом для ООН остаются также страны Восточной Европы и Центральной Азии — речь, в основном, идет о государствах бывшего Советского союза. России, при этом, необходимы, прежде всего, политическая воля и новая стратегия ускоренной борьбы с распространением инфекции, — считает исполнительный директор Объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИДу Мишель Сидибе.

По данным организации, в стране наблюдается беспрецедентный уровень заболеваемости именно среди трудоспособного населения — порядка двух процентов граждан в возрасте от 30 до 40 лет живут с диагнозом ВИЧ.