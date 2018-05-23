Правительство изложило свои планы в документе, направленном в ВТО. Москва информирует организацию о своем намерении ввести сборы в размере 537,6 миллиона долларов на импортируемую американскую продукцию стоимостью 3 миллиарда 160 млн.

Сумма пошлин была выбрана не случайно. Именно столько придется заплатить России за экспорт своей стали и алюминия в США в соответствии с решением Вашингтона. В направленном в ВТО документе подчеркивается, что Россия принимает меры, чтобы защитить свою промышленность от потерь в связи с действиями США.

В правительстве пообещали предоставить международной организации дополнительные сведения по этой инициативе перед началом ее реализации.