Наша страна поднялась на 39 пунктов и заняла 114 строчку. Об этом говорится в рейтинге, составленном американским исследовательским центром Heritage Foundation. Рядом с нашей страной расположились Мадагаскар (113 место) и Нигерия (115). Китай занимает 111 строчку, США - 17-ю, Украина - 166. Первые позиции в списке у Гонконга, Сингапура и Новой Зеландии.

На самом последнем месте находится КНДР. Комментируя место России в рейтинге, его авторы отметили, что стране мешает неэффективный госсектор, который доминирует в экономике, коррупция, недостаточная защита прав собственности, подверженность финансового сектора влиянию властей. При этом составители рейтинга отмечают позитивные подвижки в сфере свободы инвестиций, ведения бизнеса и торговли в стране.