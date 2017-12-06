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06 декабря 2017
09:18:52

Россия примет решение об участии в Олимпиаде 12 декабря

В этот день пройдет олимпийское собрание. Как пояснил глава ОКР Александр Жуков, в собрании примут участие спортсмены, прежде всего кандидатов в  российскую сборную, руководители спортивных федераций, тренеры. 

Исполком МОК принял решение о дисквалификации ОКР, при этом «чистые» российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в  Пхенчхане под олимпийским флагом.

 

Источник Эхо Москвы




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