В этот день пройдет олимпийское собрание. Как пояснил глава ОКР Александр Жуков, в собрании примут участие спортсмены, прежде всего кандидатов в российскую сборную, руководители спортивных федераций, тренеры.

Исполком МОК принял решение о дисквалификации ОКР, при этом «чистые» российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в Пхенчхане под олимпийским флагом.