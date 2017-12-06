В этот день пройдет олимпийское собрание. Как пояснил глава ОКР Александр Жуков, в собрании примут участие спортсмены, прежде всего кандидатов в российскую сборную, руководители спортивных федераций, тренеры.
Исполком МОК принял решение о дисквалификации ОКР, при этом «чистые» российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в Пхенчхане под олимпийским флагом.
Источник Эхо Москвы
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