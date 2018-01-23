Раньше мы были на строчку ниже. Список составляет американский журнал US News & World Report. Государства оцениваются по девяти критериям, в том числе, развитию туристической отрасли, инновациям, социальной сфере, культуре, темпам роста экономики, открытости для бизнеса, общему уровню жизни, а также по влиянию на мировой арене и историческому наследию.

Первое место в рейтинге, в который вошли 80 стран, занимает Швейцария. За ней следуют Канада, ФРГ (поднялась на одну строчку), Великобритания (опустилась на одну строчку). Замыкают список Сербия (78-е место), Ангола (79) и Алжир (80). По критерию силы и влияния в мире РФ заняла второе место, уступив лишь США, а третье место в этой строке досталось Китаю. П

о темпам роста ВВП Россия «с одной из крупнейших экономик в мире» заняла восьмую строчку. По этому критерию лидируют ОАЭ, Индия и Сингапур.