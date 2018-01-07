Это одно из величайших событий в истории человечества. Согласно православному учению, в ночь с 6 но 7 января каждый год празднуется приход в мир Богочеловека — Иисуса Христа, Спасителя мира.

Рождение Иисуса Христа, произошедшее 2018 лет назад, многие воспринимают как день объединения людей разных социальных слоев. Дело в том, что первыми свидетелями рождения Богомладенца стали простые пастухи, а первые дары ему принесли «интеллектуальная элита» того времени - волхвы. Удивительно, что некоторые из даров волхвов, ставшие величайшей христианской святыней, сохранились до нашего времени — находятся они в монастыре святого Павла на Святом Афоне. Увидеть их могли и многие жители России — святыня пребывала в нашей стране в январе 2014 года.

По церковной традиции в православных храмах Рождество Христово встречают особым богослужением — ночной Литургией. И если для монастырей такие службы не являются чем-то особенным, то для мирян в России это событие, которое, за редким исключением, повторяется лишь два раза в год — кроме рождественской Литургии, это праздничная служба на Воскресение Христово.