Результаты пятерым спортсменам аннулировал Международный олимпийский комитет. Речь идет о бобслеистах и золотых призерах ОИ-2014 Алексее Негодайло и Дмитрии Труненкове, а также о биатлонистках Яне Романовой и Ольге Вилухиной. Обе они завоевали в Сочи «серебро».

Их, и еще скелетониста Сергея Чудинова признали виновными в нарушении антидопинговых правил. В федерации бобслея России назвали такое решение верхом несправедливости. В организации считают, что юридически они непроработаны, и не исключают новых санкций со стороны МОК.