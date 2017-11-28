Результаты пятерым спортсменам аннулировал Международный олимпийский комитет. Речь идет о бобслеистах и золотых призерах ОИ-2014 Алексее Негодайло и Дмитрии Труненкове, а также о биатлонистках Яне Романовой и Ольге Вилухиной. Обе они завоевали в Сочи «серебро».
Их, и еще скелетониста Сергея Чудинова признали виновными в нарушении антидопинговых правил. В федерации бобслея России назвали такое решение верхом несправедливости. В организации считают, что юридически они непроработаны, и не исключают новых санкций со стороны МОК.
Источник Эхо Москвы
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