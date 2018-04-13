Госдума обсудит ответные меры на американские санкции на следующей неделе. Среди них ограничения экспорта алкогольной, табачной и сельскохозяйственной продукции, а также сырья и продовольствия. В списке запрещенных могут оказаться и американские лекарства, а вообще правительство собирается получить право по своему усмотрению запрещать к ввозу любые товары из США.

Кроме того, депутаты предлагают ввести ограничения на работу американцев в России. Конкретные списки также определит правительство.

Законопроект внесли спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры четырех парламентских фракций. Это случилось на фоне новых санкций Минфина США, который добавил в «черный список» 14 компаний и 24 российских бизнесмена и чиновника, что привело к обвалу на отечественном рынке. Авторы документа считают, что новый закон укрепит политические позиции России на мировой арене.