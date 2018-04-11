Пока регулярные рейсы свяжут только Москву и Каир. В конце мая – начале июня ожидаются переговоры об открытии полетов из России в курортные города Хургада и Шарм-эш-Шейх.
Сегодня в Каир отправится первый рейс «Аэрофлота», 12 апреля в Москву полетит лайнер компании Egypt Air. Всего обе компании будут выполнять между столицами пять рейсов в неделю.
Авиасообщение между Россией и Египтом двух стран было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа». Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.
Позже ФСБ признала случившееся терактом.
Источник Маяк
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