После Олимпиады их применят против порядка десяти человек, причастных к отстранению российской сборной от Игр в Пхенчхане. Об этом «Известиям» рассказал председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов. По его словам, сейчас идет процесс определения людей, которые стоят за отстранением сборной РФ от Игр в Южной Корее.

Решение было принято 12 декабря на собрании парламентариев, спортсменов и дипломатов. «Сейчас самое главное, чтобы наши спортсмены могли достойно выступить. А после окончания Олимпийских игр и олимпийского цикла мы определим виновных и раздадим всем по заслугам», — отметил Андрей Климов.