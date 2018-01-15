После Олимпиады их применят против порядка десяти человек, причастных к отстранению российской сборной от Игр в Пхенчхане. Об этом «Известиям» рассказал председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов. По его словам, сейчас идет процесс определения людей, которые стоят за отстранением сборной РФ от Игр в Южной Корее.
Решение было принято 12 декабря на собрании парламентариев, спортсменов и дипломатов. «Сейчас самое главное, чтобы наши спортсмены могли достойно выступить. А после окончания Олимпийских игр и олимпийского цикла мы определим виновных и раздадим всем по заслугам», — отметил Андрей Климов.
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