Ранее Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля для некоторых компаний, которые не полностью представили состав продукта. Так, на этикетке, как пишут «Известия », не был указан консервант. А меж тем его содержание было намного выше допустимых значений. После введения санкций, именно Белоруссия является крупнейшим поставщиком сыра в нашу страну – из соседнего государства его ввозится больше трети. Месяц назад Москва запретила ввоз мяса с 20 предприятий из Минской области. Российские ветеринары считают, что там просто меняли этикетки на европейской продукции и перепродавали в Россию