Уже сейчас для этого есть все нужные технологии. Об этом в эфире телеканала НТВ сказал советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко:

«Мы сейчас находимся на Старой площади, да? Здесь у меня есть компьютер. На этой территории работает российский сегмент сети интернет, который создан по указу президента специально для чиновников. Все чиновники, все госучреждения находятся за таким большим «китайским ли файерволом». То, чем всех пугают. Но вроде пока все живы Но смысл в чем, что на самом деле технически мы готовы к любым действиям сейчас. Я не знаю, если завтра наши коллеги отключат нас от рубильника. Все — не будет адресации, не будет ДНС серверов, ничего не будет, то обязательно где-нибудь у кого-нибудь что-нибудь отключится. Но в целом, у нас есть координационный центр доменов… Само по себе аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо и нормально, эффективно, даже если на нас объявят такую войну, примерно как крымская изоляция».

Герман Клименко подчеркнул, что регулирование интернета — это путь, по которому сейчас идёт весь мир, и Россия — не исключение.