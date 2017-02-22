Этого добилась Федеральная антимонопольная служба России. Глава ведомства Игорь Артемьев сообщил, что добиться этого удалось в за всю историю. Он пояснил, что раньше добиться соответствующих результатов не получалось из-за того, что производители акцентировались на себестоимости создания одного лекарства, в то время как ФАС пользуется методом сопоставимых рынков.

«Если среди окружающих нас стран есть хоть одна, где продают таблетку дешевле, чем зарегистрировали у нас, производители должны снизить цену до этого значения. Если они это не делают, мы их вообще выгоняем с рынка»,— отметил Артемьев.

По данным Росздравнадзора, за 2016 год цены на лекарства из списка жизненно важных, регулируемые государством, выросли на 1,4% — это в шесть раз ниже аналогичного показателя за 2015 год (8,8%).