слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
10 февраля 2017
07:45:07

России не нужен День патриотизма

Министерство культуры России отказалось поддерживать идею нового праздника. Накануне вечером там сообщили, что считают избыточным вводить такую дату. Между тем еще за несколько часов до этого сообщалось, что Министерство культуры сочло заслуживающим внимания предложение учредить День патриотизма.

Отмечать его предлагалось в годовщину введения продуктового эмбарго против Запада — 6 августа. В Кремле в свою очередь сказали, что не имеют к этому никакого отношения.

Источник Эхо Москвы




Последние новости Тольятти

10 февраля
14:54
На Петросяна подали в суд, ответчик на заседания не является

Иск инициировала соседка юмориста

10 февраля
14:51
Крупный пожар в частном доме Тольятти обошелся без жертв

В настоящий момент огонь локализован

10 февраля
14:37
В Тольятти снова начнут работать бесплатные курсы по русскому языку

Город начинает подготовку к «Тотальному диктанту»

10 февраля
14:09
Тольяттинец без прав «завалил» легковушку и отправил ее владелицу на больничную койку

 ДТП произошло накануне утром на пересечении Поволжского и Обводного шоссе

10 февраля
13:55
ГИБДД и таксисты Тольятти договорились о тесном сотрудничестве

Состоялся «круглый стол» с участием руководителей таксомоторных организаций и  Госавтоинспекции

10 февраля
13:54
Пьяный водитель сбил человека, убедился, что тот еще жив, и оставил его умирать на дороге

В Самарской области перед судом предстанет виновник смертельного ДТП

10 февраля
13:26
В Тольятти 4-летнего ребенка в лицо укусила собака

Девочке вызвали скорую

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+