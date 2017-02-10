Министерство культуры России отказалось поддерживать идею нового праздника. Накануне вечером там сообщили, что считают избыточным вводить такую дату. Между тем еще за несколько часов до этого сообщалось, что Министерство культуры сочло заслуживающим внимания предложение учредить День патриотизма.

Отмечать его предлагалось в годовщину введения продуктового эмбарго против Запада — 6 августа. В Кремле в свою очередь сказали, что не имеют к этому никакого отношения.