Он прибудет из немецкого питомника. Как рассказали специалисты ведомства, разрешенный к ввозу посадочный материал должен сопровождаться фитосанитарными сертификатами, выданными национальной организацией по защите и карантину растений страны-экспортера.
Решение о ввозе каждой партии травяного ковра будет приниматься только по результатам лабораторной экспертизы. В местах посадки будет вестись контроль посадочного материала в соответствии с биологией развития карантинных объектов.
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