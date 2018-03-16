Он прибудет из немецкого питомника. Как рассказали специалисты ведомства, разрешенный к ввозу посадочный материал должен сопровождаться фитосанитарными сертификатами, выданными национальной организацией по защите и карантину растений страны-экспортера.

Решение о ввозе каждой партии травяного ковра будет приниматься только по результатам лабораторной экспертизы. В местах посадки будет вестись контроль посадочного материала в соответствии с биологией развития карантинных объектов.