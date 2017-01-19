слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
19 января 2017
07:11:44

Россельхозбанк и Минсельхоз подписали соглашение о льготном кредитовании аграриев

В соответствии с новым порядком субсидирования в 2017 году компенсацию части процентной ставки по кредитам планируется предоставлять напрямую уполномоченным кредитным организациям, что позволит банкам выдавать предприятиям АПК займы по ставке не выше 5% годовых и существенно упростит процесс получения господдержки для аграриев.

Россельхозбанк стал первым из банков – участников программы, заключившим соответствующее соглашение с Минсельхозом России. В ближайшее время Банк будет готов выдать первые средства по новому порядку.

«Россельхозбанк последовательно поддерживал разработку и запуск данного механизма, неоднократно отмечая необходимость изменения ранее действующей процедуры. Мы считаем, что новый порядок, в той форме, в которой он реализован, позволит значительно повысить эффективность государственной поддержки, а, главное, избавить сельхозтоваропроизводителей от длительных процедур получения субсидии. Со своей стороны Банк, как ключевой кредитор АПК, завершает все необходимые процедуры для обеспечения бесперебойного и максимально оперативного финансирования аграриев с учетом их текущих потребностей», – подчеркнул Председатель Правления АО «Россельхозбанк Дмитрий Патрушев.




Последние новости Тольятти

19 января
9:21
Врачи по ошибке удалили россиянке здоровую почку

Псотрадавшая получит компенсацию в размере 1,3 миллиона рублей

19 января
9:20
В особом режиме трудятся сегодня спасатели Тольятти и всей губернии

 Православные отмечают один из главных праздников церковного календаря – Крещение Господне

19 января
8:58
Под Самарой поврежден подземный газопровод

Утечка газа произошла недалеко от села Верхняя Подстепновка в Волжском районе

19 января
8:53
133 огнеборца и 12 машин накануне тушили в Тольятти пожар второго ранга сложности

На месте был развернут штаб МЧС

19 января
8:45
Рособрнадзор начал публикацию видеоконсультаций по подготовке к ЕГЭ 2017 года

В серии из 11 лекций руководители федеральных комиссий рассказывают об особенностях и содержании экзаменов

19 января
8:32
В Тольятти пройдет второй Всероссийский форум "Россия событийная-2017"

Его программа будет состоять из трех тематических блоков

19 января
8:24
Супербактерия убила человека, антибиотики оказались бессильны

Женщина провела некоторое время в Индии

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+