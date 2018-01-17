Все свои вопросы про 200 и 2000 рублей вы сможете задать с 18 по 25 января. Уточняется, что специалисты ведомства будут также консультировать граждан по приему ветхих купюр, отказу в уплате мелкими монетами и банковскими картами.
Роспотребнадзор отмечает, что отказ продавца в приеме новых 200 и 2000 рублей будет рассматриваться как противоправное действие, ограничивающее права потребителей. Штраф за такие действия может составить до 50 тысяч рублей.
Такое решение было принято после выездного совещания с представителями городской администрации, МЧС и полиции.
Соответствующий законопроект разработал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов
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