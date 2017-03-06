слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
06 марта 2017
09:35:58

Роспотребнадзор внедрил в стране систему повышения финансовой грамотности россиян

Потребность в ней возникла после активизации работы микрофинансовых организаций, которые выдают займы под сумасшедшие проценты: от 700 до 2,5 тысяч годовых. За 7 лет в ведомство поступило почти 160 тысяч обращений потребителей по вопросам защиты их прав при оказании финансовых услуг.

Пострадавших консультируют, оказывают юридическую помощь и предостерегают россиян от получения кредитов в сомнительных финансовых структурах. 




Последние новости Тольятти

06 марта
12:53
В небе над Африкой видели дементора

Более получаса висел он над торговым центром Mukuba в замбийском городе Китве

06 марта
12:47
Белорусским сырам и мясу могут закрыть доступ в Россию

На долю производителей Беларуси приходится 36% ввозимых в Россию сыров

06 марта
12:26
Тольяттинская фирма накопила 118 штрафов ГИБДД

Общая сумма долга составила почти 85 тысяч рублей

06 марта
12:20
Полиция Тольятти нашла разбойников, которые избили и ограбили беззащитную женщину

Дело было в сентябре прошлого года в Автозаводском районе

06 марта
12:15
Первая женщина-космонавт отмечает юбилей

Валентине Терешковой сегодня 80 лет.

06 марта
12:05
АВТОВАЗ открыл новый дилерский центр LADA в Москве

Филиал компании «Торгмаш» расположился на МКАДе

06 марта
11:44
Автоледи из Самары, паркуясь, повредила четыре машины

Пока она "трудилась", ее снимали на видео

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+