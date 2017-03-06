Потребность в ней возникла после активизации работы микрофинансовых организаций, которые выдают займы под сумасшедшие проценты: от 700 до 2,5 тысяч годовых. За 7 лет в ведомство поступило почти 160 тысяч обращений потребителей по вопросам защиты их прав при оказании финансовых услуг.

Пострадавших консультируют, оказывают юридическую помощь и предостерегают россиян от получения кредитов в сомнительных финансовых структурах.