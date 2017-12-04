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04 декабря 2017
09:37:40

Роспотребнадзор в преддверии Нового года открыл «горячую линию» по качеству детских товаров

В ведомстве говорят, что эта услуга пользуется большим спросом, ежегодно поступают тысячи звонков. По телефонам, которые размещены на сайте Роспотребнадзора, можно проконсультироваться по поводу качества и безопасности детской одежды и обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники и даже услуг аниматоров.

Специалисты будут консультировать граждан до 20 декабря. Роспотребнадзор проводит "детские" горячие линии три раза в год - перед Международным днем защиты детей (1 июня), перед новым учебным годом (1 сентября) и перед новогодними праздниками.




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