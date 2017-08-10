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10 августа 2017
11:42:45

Роспотребнадзор предупредил об опасности маникюра

Ведомство опубликовало советы для посетителей салонов, в которых оказываются услуги маникюра и педикюра, отметив, что подобные услуги представляют эпидемиологическую опасность для населения, поскольку в процессе их оказания повреждается целостность кожного покрова.

«Для предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, грибковых заболеваний и других инфекций мастер по маникюру и педикюру должен выполнять весь комплекс противоэпидемических мероприятий с использованием необходимых дезинфицирующих средств и с соблюдением режима дезинфекции оборудования, маникюрного и педикюрного инструментария», — приводит текст сообщения «Газета.Ru».

Посетителям салонов советуют обращать внимание на чистоту помещения, используемых мастером инструментов и на другие факторы.

 

Источник RT




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