Ведомство опубликовало советы для посетителей салонов, в которых оказываются услуги маникюра и педикюра, отметив, что подобные услуги представляют эпидемиологическую опасность для населения, поскольку в процессе их оказания повреждается целостность кожного покрова.

«Для предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, грибковых заболеваний и других инфекций мастер по маникюру и педикюру должен выполнять весь комплекс противоэпидемических мероприятий с использованием необходимых дезинфицирующих средств и с соблюдением режима дезинфекции оборудования, маникюрного и педикюрного инструментария», — приводит текст сообщения «Газета.Ru» .

Посетителям салонов советуют обращать внимание на чистоту помещения, используемых мастером инструментов и на другие факторы.