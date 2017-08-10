Ведомство опубликовало советы для посетителей салонов, в которых оказываются услуги маникюра и педикюра, отметив, что подобные услуги представляют эпидемиологическую опасность для населения, поскольку в процессе их оказания повреждается целостность кожного покрова.
«Для предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, грибковых заболеваний и других инфекций мастер по маникюру и педикюру должен выполнять весь комплекс противоэпидемических мероприятий с использованием необходимых дезинфицирующих средств и с соблюдением режима дезинфекции оборудования, маникюрного и педикюрного инструментария», — приводит текст сообщения «Газета.Ru».
Посетителям салонов советуют обращать внимание на чистоту помещения, используемых мастером инструментов и на другие факторы.
Источник RT
12 августа исполнится 18 лет, как в нашем городе появилось это учреждение...
Проект предусматривает создание 242 рабочих мест на территории Ставропольского района...
Регулятор направил банкам письмо, в котором предложил перечень необходимых мер безопасности...
Повода сразу 2 - Международный день молодежи и Всероссийский день физкультурника...
Ответственность перевозчика застрахована в ЗАО «МАКС»...
Пострадал 4-летний мальчик...
Речь идет о комплексе бассейнов и аттракционов...