Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о выявлении у человека нового штамма птичьего гриппа. Речь идёт о вирусе H5N8, который приобрёл новые потенциально опасные свойства и преодолел межвидовой барьер.
В этом сезоне, по словам Поповой, сразу 5российских регионов находятся в зоне риска по заболеваемости птичьим гриппом: это Астраханская область, Краснодарский и Ставропольский края, республики Крым и Дагестан. А очаги вспышек гриппа у птиц с начала 2016 года были зарегистрированы в 48 странах Азии, Африки, Северной Америки и Европы.
Чаще всего вирус Н5N8, выявляли в Венгрии, Германии и Франции.
Источник Маяк
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