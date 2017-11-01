Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о выявлении у человека нового штамма птичьего гриппа. Речь идёт о вирусе H5N8, который приобрёл новые потенциально опасные свойства и преодолел межвидовой барьер.

В этом сезоне, по словам Поповой, сразу 5российских регионов находятся в зоне риска по заболеваемости птичьим гриппом: это Астраханская область, Краснодарский и Ставропольский края, республики Крым и Дагестан. А очаги вспышек гриппа у птиц с начала 2016 года были зарегистрированы в 48 странах Азии, Африки, Северной Америки и Европы.

Чаще всего вирус Н5N8, выявляли в Венгрии, Германии и Франции.