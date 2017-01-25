Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих зарубежные поездки, о вспышке сальмонеллеза в Европе, сообщает РИА Новости.
На сайте ведомства уточняется, что речь идет о десяти странах — Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Греции, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Швеции и Великобритании. По данным эпидемиологического расследования, причиной заболеваний стали инфицированные куриные яйца из Польши.
"По информации Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний в странах Европы, с мая по декабрь 2016 года зарегистрирована вспышка сальмонеллеза с числом пострадавших более 450 человек… Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок", — говорится в сообщении.
Европейские власти изъяли из торговых сетей более 2,7 миллиона яиц, поставка продукции нескольких птицефабрик приостановлена, добавили в Роспотребнадзоре.
Сальмонеллез — острая кишечная инфекция, которую вызывают бактерии рода Salmonella. Основной путь заражения — употребление в пищу продуктов с возбудителями, которые зачастую остаются на продуктах при их неправильной обработке. В некоторых формах заболевание может привести к смерти человека.
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