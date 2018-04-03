Уже зафиксировали около 450 пострадавших в 24 субъектах страны, передает ТАСС. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, случаев заболеваний, передающихся при укусах клещей, пока не зарегистрировали.

Еженедельный мониторинг за нападениями насекомых и инфекциями, передающимися через их укусы, в ведомстве начали вести с 15 марта. От клещевого вирусного энцефалита привились около полумиллиона человек.

Акарицидные обработки в нынешнем году запланированы на площади около 93 тысяч га, уточняют в ведомстве.