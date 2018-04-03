Уже зафиксировали около 450 пострадавших в 24 субъектах страны, передает ТАСС. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, случаев заболеваний, передающихся при укусах клещей, пока не зарегистрировали.
Еженедельный мониторинг за нападениями насекомых и инфекциями, передающимися через их укусы, в ведомстве начали вести с 15 марта. От клещевого вирусного энцефалита привились около полумиллиона человек.
Акарицидные обработки в нынешнем году запланированы на площади около 93 тысяч га, уточняют в ведомстве.
Источник ТАСС
31 марта на улице Советской в селе Подстепки был сбит пешеход
Сегодня глава региона Дмитрий Азаров провел встречу с делегацией
Об этом сообщил вице-премьер России Аркадий Дворкович
Для перевозки болельщиков будут использоваться скорые пригородные поезда и автобусы
Она называется «Советские военнопленные в Норвегии в 1941-1945 гг.»
Сегодня утром там пришлось провести срочную эвакуацию учащихся и преподавателей
Об этом сообщил официальный представитель завода.