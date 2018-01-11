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11 января 2018
07:25:38

Роспотребнадзор предлагает тольяттинцам пожаловаться на качество продуктов в Самарской области

В региональном Управлении работает горячая линия по вопросам безопасности и срокам годности пищевой продукции. Специалисты ведомства дадут ответы и рекомендации на интересующие вопросы, проконсультируют по правилам покупки и продажи пищевых продуктов, условиям их хранения и т.д.

Интересующие вопросы в этот период в рабочие дни с 9-00 до 18-00 можно будет задать по телефону отдела надзора по гигиене питания Управления (8-846) 266-98-47 или по телефону горячей линии – (8-846) 260-37-99. В выходные и праздничные дни, при необходимости, можно будет обратиться к дежурному сотруднику Управления по телефону:  (8-846) 260-38-25 с 9.00 до 17.00.

Кроме того, получить разъяснения, ознакомиться с полномочиями и деятельностью Управления, результатами проверок, нормативными документами и изменениями законодательства можно на официальном сайте  Управления: http://63.rospotrebnadzor.ru/.

Для потребителей и предпринимателей на сайте: http://zpp.rospotrebnadzor.ru/  продолжает работать в открытом доступе модуль ГИС ЗПП, где размещена вся необходимая информация о качестве и безопасности пищевой продукции, в том числе о предприятиях, производящих и реализующих фальсифицированную пищевую продукцию.

Горячая линия завершит свою работу 15 января 2018 года.




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