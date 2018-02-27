В списке 17 гостиниц, отелей и хостелов. Превышение цен по некоторым категориям номеров колеблется в диапазоне от 3 до 344 процентов. "В отношении всех 17 субъектов составлены и направлены в суд исковые заявления о признании действий ответчика противоправными в отношении неопределенного круга потребителей и о прекращении таких действий", - говорится в сообщении ведомства.

Там предупредили, что оно ежедневно будет публиковать перечни мест размещения, завысивших предельно установленные цены, по городам проведения матчей мундиаля

Здесь списки отелей Самары, которые завысили цены:

гостиничный комплекс "Купеческий дом" (от 140% до 344%), хостел "Гагарин" (на 340%), парк-отель Озерки (от 40% до 296 %), отель "Альмира" (на 124%), отель "Гостиный двор" (на 122,2%), гостиница "Октябрьская" (от 41 до 89%), гостиница "Четыре сезона" (на 58%), гостиница "Акватория" (на 44% ), парк-отель "Золотой берег" (от 11% до 38,8%), гостиница Жемчужина (на 32%), хостел "Джинн" (превышение на 29%), отель "Браво Люкс", (превышение на 24% ), отель "Палуба" (на 20%), гостиница "Домик в Самаре" (от 4 до 21%), отель "HamptonbyHilton" (на 8%), мини отель "InterHotel" (на 4%), "Матрешка Отель" (на 3%).