Как сообщается на сайте ведомства, специалисты будут консультировать по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей.
Информация о графике работы и контактные телефоны размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». В ведомстве напомнили, что продолжаются проверки по фактам завышения цен на гостиничное обслуживание и отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации.
Сумма административных штрафов уже превысила полмиллиона рублей.
Источник Известия
Пешие группы стартуют 25 февраля 2018 года в 12.00 одновременно из разных точек города
Выявить нарушителя помог сотрудник одной из таксомоторных компаний города
Безнадзорными считаются кошки и собаки, которые находятся в общественных местах без сопровождения людей
Замглавы ведомства Татьяна Сочинская встретится с горожанами 27 февраля.
Определён перечень банков-участников программы по ставке 6,5%
Из-за их отставания в графике строительства стадиона министерству спорта страны пришлось менять расписание тестовых матчей к ЧМ-2018.
Новый коэффициент установлен в размере 1,025.