Как сообщается на сайте ведомства, специалисты будут консультировать по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей.

Информация о графике работы и контактные телефоны размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». В ведомстве напомнили, что продолжаются проверки по фактам завышения цен на гостиничное обслуживание и отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации.

Сумма административных штрафов уже превысила полмиллиона рублей.