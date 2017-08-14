Роспотребнадзор опубликовал специальные рекомендации для тех, кто сейчас отдыхает в Турции. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства. Россия признала часть побережья Антальи небезопасной для туристов.

Как отмечают специалисты, вирус Коксаки хорошо переносит низкие температуры, сохраняется в воде. Источником инфекции является человек. Самыми уязвимыми являются маленькие дети. Они заражаются через воду, еду, грязные игрушки и руки.

Роспотребнадзор рекомендует туристам соблюдать правила личной гигиены и пить только бутилированную или кипяченую воду. Родителям ведомство советует не пускать малышей в бассейны.