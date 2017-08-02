В опубликованных ведомством рекомендациях рассказывается, как правильно выбрать арбуз и не отравиться, сообщает РБК.
Во-первых. арбузы и дыни не стоит покупать на необорудованных специальным образом «развалах» вдоль автомобильных дорог, так как плоды могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах, предупреждает Роспотребнадзор. Кроме того, на таких развалах продаются арбузы и дыни, не прошедшие санитарную экспертизу.
Кроме того, продавец обязан иметь при себе личную медицинскую книжку и полный пакет сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность товара (сертификат или декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы).
Особое внимание уделяется правилам выбора самих арбузов. Прежде всего стоит иметь в виду, что хорошие арбузы — чаще средние по размерам.
«Хороший, зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу — значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Мякоть хорошего арбуза сочная, без ослизнений и при этом умеренно красная. Интенсивно ярко-красный ее цвет или даже с фиолетовым оттенком может свидетельствовать о наличии нитратов. К числу тревожных признаков Роспотребнадзор относит также желтый цвет волокон, идущих от сердцевины к корочке (должны быть белыми), и гладкую, глянцевую поверхность среза (должна искриться крупинками).
При этом в сообщении подчеркивается, что вырезать кусочек арбуза на пробу или разрезать его на части перед продажей строго запрещено, так как в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы, а достоверно определить наличие или отсутствие в арбузе нитратов все равно можно только в лаборатории.
«Перед тем как разрезать плоды, не забывайте тщательно их вымыть теплой водой с мылом, так как частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, могут привести к кишечной инфекции. Если после разреза обнаружится, что купленный вами арбуз имеет кислый запах, то ни в коем случае нельзя его есть — можно получить пищевое отравление», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Аналогичными правилами рекомендуется руководствоваться и при выборе дыни. Стоит, однако, иметь в виду, что у спелых плодов противоположная хвостику сторона должна быть чуть мягкой, а при щелчке по корке звук должен быть глухим. И, наконец, хорошая дыня должна аппетитно пахнуть. Если запаха нет, ее лучше не покупать.
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