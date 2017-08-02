В ведомстве напомнили, что реализация этой продукции из необорудованных торговых мест запрещена. Поэтому в таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу.

Кроме того, "арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей", - говорится в сообщении.

У продавцов должен быть полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность товара, а также вывеска с указанием времени работы и весы.