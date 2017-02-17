Специалисты управления сегодня проведут прямую телефонную линию. Граждане также смогут задать вопросы, касающиеся изменений в проведении проверок по вопросам защиты прав потребителей.

Как сообщили в мэрии Тольятти, прямая линия начнет работу в 2 часа дня, продлится консультирование до 16 часов. Звоните по телефонам: 67-47-00, 37-01-48, 37-56-29, 37-22-03.