В Роспотребнадзоре рассказали, может ли передаваться ВИЧ-инфекция через иглы, спрятанные в креслах в кафе и кинотеатров. С заявление ведомство выступило в связи с распространением сообщений через мессенджеры о якобы имевших место случаях заражения ВИЧ при случайном уколе иглой, оставленной в общественном месте (кинотеатрах, кафе и т.д), сообщает Волга ньюз .

"Заражение ВИЧ-инфекцией может осуществляться при незащищенных половых контактах (как при гомо-, так и гетеросексуальных) с ВИЧ-инфицированным партнером, при немедицинских инвазивных процедурах, в том числе внутривенном введении наркотиков (использование шприцев, игл, другого инъекционного оборудования), от ВИЧ-инфицированной матери ребенку во время беременности, в родах и при грудном вскармливании, если ВИЧ-инфицированная беременная не получала химиопрофилактику или лечение.

Вирус иммунодефицита человека может жить и размножаться только в организме человека, вне организма он быстро теряет жизнеспособность и погибает. Вирус не сохраняется ни в сухой капле крови, ни в высохших биологических жидкостях (сперме, слюне или грудном молоке). Он быстро погибает при нагревании до 60° С, обработке любыми дезинфицирующими средствами.

Информация о СПИД-терроризме, об умышленных случаях заражения граждан ВИЧ-инфекцией неоднократно появлялась на страницах сомнительных интернет-ресурсов, однако достоверных случаев заражения ВИЧ-инфекцией таким путем в Российской Федерации не зарегистрировано", отмечается в сообщении Роспотребнадзора.

Ведомство призвало граждан соблюдать правила информационной гигиены, не доверяя непроверенным источникам, повышать уровень знаний о ВИЧ-инфекции, сохраняя в том числе свое психоэмоциональное состояние стабильным.