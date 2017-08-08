Рособрнадзор напомнил выпускникам, не сдавшим ЕГЭ по математике и русскому языку в основной период 2017 года, о возможности пересдать обязательные предметы в сентябре. Принять участие в экзаменах в сентябре имеют право те, кто не прошел государственную итоговую аттестацию после 11 класса либо получил неудовлетворительные оценки.

Приём заявлений на участие в ЕГЭ в сентябре осуществляется с сегодняшнего дня по 21 августа.