В серии из 11 лекций руководители федеральных комиссий рассказывают об особенностях и содержании экзаменов по каждому из предметов, дают рекомендации по подготовке к сдаче и отвечают на вопросы выпускников.
Своими советами делятся также участники ЕГЭ 2016 года, получившие высокие баллы на экзаменах. Лекции проходят на Youtube-канале ведомства. С опубликованными материалами также можно будет ознакомиться на официальном информационном портале ЕГЭ.
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