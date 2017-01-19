В серии из 11 лекций руководители федеральных комиссий рассказывают об особенностях и содержании экзаменов по каждому из предметов, дают рекомендации по подготовке к сдаче и отвечают на вопросы выпускников.

Своими советами делятся также участники ЕГЭ 2016 года, получившие высокие баллы на экзаменах. Лекции проходят на Youtube-канале ведомства. С опубликованными материалами также можно будет ознакомиться на официальном информационном портале ЕГЭ .