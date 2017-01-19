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19 января 2017
08:45:59

Рособрнадзор начал публикацию видеоконсультаций по подготовке к ЕГЭ 2017 года

В серии из 11 лекций руководители федеральных комиссий рассказывают об особенностях и содержании экзаменов по каждому из предметов, дают рекомендации по подготовке к сдаче и отвечают на вопросы выпускников. 

Своими советами делятся также участники ЕГЭ 2016 года, получившие высокие баллы на экзаменах.  Лекции проходят на   Youtube-канале  ведомства. С опубликованными материалами также можно будет ознакомиться на официальном информационном портале ЕГЭ.




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