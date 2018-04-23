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23 апреля 2018
09:52:13

Роскомнадзор заблокировал Google

Это связано с тем, что компания позволяет «Телеграм» использовать свои IP-адреса для обхода блокировки в России, сообщает ведомство в своей официальной группе во «ВКонтакте». «Телеграм» был заблокирован в России 16 апреля, однако мессенджер продолжает работать у большинства российских пользователей.

Основатель компании Павел Дуров объяснил это встроенными инструментами, которые позволяют обходить запрет. В общей сложности за неделю  Роскомнадзор заблокировал уже больше 18 миллионов IP-адресов нескольких хостинг-провайдеров, но сервис продолжает работать даже без применения прокси и ВПН.

Источник Эхо Москвы




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