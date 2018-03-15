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В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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15 марта 2018
08:49:18

Роскомнадзор хочет контролировать все социальные сети и мессенджеры в мире

Вне зависимости от принадлежности к тому или иному государству организаторы распространения информации в Интернете должны соблюдать требования российского законодательства, рассказал  замглавы ведомства Александр Панков.

Владельцы таких информационных систем, по словам чиновника, обязаны направить в Роскомнадзор уведомление о начале осуществления своей деятельности». А по новому закону еще и проверять пользователей по номерам мобильного телефона.

Сейчас в реестр Роскомнадзора внесены почти сто организаторов распространения информации, в том числе российские социальные сети. Из-за отказа подчиниться требованиям российского законодательства в области обработки персональных данных была заблокирована американская сеть LinkedIn.

Источник Эхо Москвы




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