Социальную сеть ждут проверки, и чтобы работать в нашей стране и дальше, владельцы ресурса должны выполнить целый ряд требований. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.
В интервью газете «Известия» он сказал, что проверка пройдёт до конца года. Роскомнадзор добивается локализации баз данных российских пользователей на территории нашей страны, удаления запрещённой информации и соблюдения ряда других законов.
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