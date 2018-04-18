Социальную сеть ждут проверки, и чтобы работать в нашей стране и дальше, владельцы ресурса должны выполнить целый ряд требований. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.

В интервью газете «Известия» он сказал, что проверка пройдёт до конца года. Роскомнадзор добивается локализации баз данных российских пользователей на территории нашей страны, удаления запрещённой информации и соблюдения ряда других законов.