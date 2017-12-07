Исследование проведут по трем направлениям – на соответствие обязательным показателям безопасности, ГОСТам и повышенным стандартам Роскачества. В исследование войдут 49 брендов, произведенных в России, Беларуси, Швеции, Франции и Финляндии.

В лучших аккредитованных лабораториях страны товары исследуют по 22 показателям качества и безопасности. Водку проверят на содержание примесей, наличие тяжелых металлов, уксусный и протоновый альдегиды, которые содержатся, например, в спиртосодержащей непищевой продукции, т.н. «боярышнике».

Важным вектором исследования станет изучение идентификационных признаков водки для исключения фальсификации: эксперты узнают, какой спирт был использован при производстве водки, проверят продукт на содержание метилового спирта и наличие сивушных масел.

Результаты исследования будут доступны до Нового года – в сезон самого высокого спроса на водку, чтобы потребители смогли перед праздниками выбрать действительно высококачественный продукт.