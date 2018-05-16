По поручению правительства организация проверила напиток трёхлетней выдержки. Исследовались 47 российских марок и несколько международных. Среди них, в частности, «Арарат», «Хеннесси», «Реми Мартен» и другие.
В 15 российских марках был обнаружен спирт не виноградного происхождения. Однако в Роскачестве отметили, что из-за правовых пробелов фальсификацию спирта юридически нельзя признать нарушением закона.
Источник Говорит Москва
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