По поручению правительства организация проверила напиток трёхлетней выдержки. Исследовались 47 российских марок и несколько международных. Среди них, в частности, «Арарат», «Хеннесси», «Реми Мартен» и другие.

В 15 российских марках был обнаружен спирт не виноградного происхождения. Однако в Роскачестве отметили, что из-за правовых пробелов фальсификацию спирта юридически нельзя признать нарушением закона.