В экспертизе участвовали 30 самых популярных на российском рынке брендов. В колбасе 14 брендов обнаружены следы антибиотиков, в одной – ДНК лошади, одна отличилась ДНК кукурузы, одна – генетическим материалом сои. Но главный вопрос исследования: может ли колбаса, изготовленная не по легендарному рецепту «Докторской» (и не по ГОСТ), носить такое название?

Колбасу торговых марок производства Белгородской, Владимирской, Вологодской, Курской, Ленинградской, Московской, Псковской, Саратовской, Тверской и Томской областей, Республики Мордовия, Ставропольского края, Москвы и Санкт-Петербурга исследовали по 70 показателям. Изделия проверяли в том числе на микробиологическую безопасность, наличие посторонних ДНК, соответствие требованиям ГОСТ, наличие сторонних видов мяса, следы антибиотиков.

Один из главных выводов исследования: колбасу можно есть. Практически все исследованные бренды безопасны для здоровья. Ни в одном образце не было обнаружено превышения общего количества микроорганизмов, кишечной палочки, бактерий золотистого стафилококка, клостридий, листерий, сальмонелл, тяжелых металлов, радионуклидов, генно-модифицированных ингредиентов (ГМИ), нитрозаминов. Отметим, эти показатели говорят о том, что на предприятиях были соблюдены все санитарные нормы, а также были обеспечены правильные условия хранения и транспортировки продукции.

Товаром повышенного качества признана «Докторская» шести торговых марок: «Балахоновский мясокомбинат», «Мяснов», «Окраина», «Пит Продукт», «Томаровский мясокомбинат» и «Фамильные колбасы». Изделия соответствует требованиям к качеству, заявленной на упаковке информации и требованиям опережающего стандарта Роскачества. Стоит отметить, что в марках «Пит Продукт» и «Фамильные колбасы» повышенное качество было ранее отмечено Роскачеством и у сосисок «Молочные».

Судя по исследованиям потребительского мнения, у наших граждан сформировалось достаточно много опасений и страхов – например, о наличии бумаги, влагоудерживающих фосфатов, мяса кошек и собак в колбасе. Данные потребительские мифы в ходе исследования были развеяны Роскачеством.

Но несмотря на соответствие требованиям безопасности, к качеству колбасы есть претензии. «Основные проблемы, которые выявлены в ходе исследования, касались маркировки продукции и введения потребителя в заблуждение. В 13 случаях из 30 производители не указывали верный состав колбасы, скрывали такие ингредиенты, как соя или каррагинан, нарушали заявленный на этикетке ГОСТ.», - говорит Мария Сапунцова, заместитель руководителя Роскачества.

Согласно результатам лабораторных испытаний, в 14 товарах обнаружены остатки антибиотиков. В колбасе 13 брендов выявлены лишь их следовые количества, свидетельствующие о некотором несоблюдении сроков предубойной выдержки мяса поставщиками сырья. Это не является нарушением действующего законодательства, однако такие товары не смогут получить Знак качества.

А в одном случае - в колбасе торговой марки «Губернская мясная компания» - количество антибиотика тетрациклиновой группы (окситетрациклина) превысило максимально допустимый законодательством уровень.

Наличие антибиотиков связано с их остаточным содержанием в мясе, которое использовано для изготовления продуктов мясной переработки. Решить проблему можно, тщательно проверяя сырье поставщиков и не закрывая глаза на погрешности. Скоро в этом помогут технологии, уверяет Максим Синельников, заместитель руководителя Исполнительного комитета Национальной Мясной Ассоциации:

- Уже сегодня мясная отрасль активно внедряет электронную ветеринарную сертификацию, которая обеспечивает прослеживаемость и позволяет предприятию-производителю получать от поставщиков исключительно безопасное мясное сырье. Обязательная электронная ветеринарная сертификация должна вступить в силу в 2018 году.

Важный вопрос исследования касается использования привычного для россиян названия колбасы. «Докторскую» разработали сотрудники завода «Микоян», чтобы выдавать больным, пострадавшим в Гражданской войне. Состав колбасы до 1974 года был неизменен и прост: говядина, свинина, яйца, соль и молоко. Кроме этих ингридиентов текущий ГОСТ допускает также нитрат натрия и специи. Но пока «докторскую» колбасу выпускают не только по ГОСТ, но и по техническим условиям производителей (ТУ). А в колбасе, сделанной по ТУ, могут быть и другие виды мяса, и ароматизаторы, антиокислители, усилители вкуса и аромата и тд. Но правомерно ли использование традиционного названия для ТУшных продуктов? Товары, произведенные по собственным условиям производителя. на законодательном уровне сейчас не являются нарушителями, если указали в маркировке достоверный состав.

– В Техническом регламенте Таможенного союза о безопасности мяса и мясной продукции установлено требование: если продукция изготовлена не по ГОСТу, тождественных наименований быть не должно, – поясняет заместитель руководителя Исполнительного комитета Национальной Мясной Ассоциации Максим Синельников. – Но предполагалось, что впоследствии к этому документу будут разработаны требования идентификации наименований и поддерживающий перечень ГОСТированных товаров, названия которых использовать нельзя. Однако до сих пор эти требования не разработаны. И мы не можем сказать, какие названия запрещены для наименования продукции, изготовленной не по ГОСТу.

Вопрос о ГОСТированных и сходных с ними наименованиях пока остается открытым, так что у покупателя велик шанс обмануться, купив колбасу со знакомым названием, но по сути имеющий мало общего с традиционной «Докторской». Выход один – внимательно читать этикетку, исследования Роскачества и надеяться, что производитель честен.

По стандарту Роскачества колбаса «Докторская», претендующая на Знак качества, не должна содержать крахмал, консерванты (бензойную и сорбиновую кислоты) и красители: E102, E110, E124, E131, E132, а также антибиотики даже в следовых количествах. Кроме того, ГОСТ предписывает данной колбасе свино-говяжий фарш – а вот мяса курицы в ней быть не должно. Это правило нарушили изделия торговых марок «Егорьевская» и «Царицыно»: в ГОСТовской колбасе обнаружено куриное мясо механической обвалки. Оба производителя умолчали об этом на упаковке, тем самым нарушая права потребителей на достоверную маркировку.

Мясо птицы в изделиях, изготовленных по ТУ, не является нарушением, если на маркировке указан верный состав. Однако это ингредиент, не предусмотренный ГОСТом, который влияет на вкус, консистенцию колбасы, поэтому такая «Докторская» не может претендовать на российский Знак качества.

В «Докторской» «Стародворских колбас» производитель указывает животный белок. Экспертиза показала, что это частицы костей и хрящей, шкурка птицы и фрагменты сердца. Товар изготовлен по ТУ, поэтому не является нарушителем. В колбасе «Атяшево» (изготовленной из свино-говяжьего фарша) эксперты обнаружили части голов, частицы слизистых оболочек и хрящей. Производитель не указал на маркировке наличия костей и хрящей - это нарушение прав потребителей.

Соя выявлена только в одном случае - в колбасе «Новоалександровский мясокомбинат», о ее наличии производитель на этикетке не заявил. «Горин Продукт» содержит кукурузу, однако количества, в которых она обнаружена, не позволяют узнать, была кукуруза добавлена в продукт намеренно или попала случайно. Поэтому данный факт не считается нарушением, но продукция этой ТМ не сможет претендовать на российский Знак качества. В колбасе «Клинский» обнаружена ДНК лошади.

Стоит отметить, что большая часть колбасы действительно содержит ДНК, которые соответствуют заявленному в составе мясу (свиньи или коровы). Бумаги и ДНК кошек и собак в колбасе не обнаружено.

Относительно неплохо у всех участников экспертизы с консервантами, стабилизаторами и красителями. Искусственных консервантов – бензойной и сорбиновой кислот не обнаружено ни в одном образце. Крахмал, разрешенный даже ГОСТом (но недопустимый по опережающим стандартам Роскачества), используют четыре торговые марки из 30: «Вязанка» и «Стародворские колбасы», а также «Вологодский мясокомбинат» и «Горин Продукт» - последние два производителя этот факт скрывают от покупателя.

Каррагинан, запрещенный ГОСТом, добавили производители восьми торговых марок, но не вынесли это на маркировку. «Ближние горки», «Велком», «Вязанка», «Горин продукт», «Дмитрогорский продукт», «Микоян», «Мясной дом Бородина» и «Черкизово» таким образом нарушили права потребителей.

Вес почти всех упаковок соответствует указанному производителем. Только «Докторская» от «Велком» оказалась на 83,6 грамма легче: батон весит 416,4 вместо 500 грамм, недовес составил почти 17 %.

Детальный отчет по каждому конкретному товару доступен на портале Роскачества: https://roskachestvo.gov.ru/researches/kolbasa-doktorskaya/