Каким бы разнообразным ни было праздничное застолье, у россиян есть излюбленный «новогодний» набор продуктов и блюд. Не теряют популярности оливье, шпроты, икра, шампанское. Какие напитки с градусом помогут избежать похмелья? Как выбрать настоящие шпроты? Какую колбасу и горошек класть в оливье? Специально к Новому году и Рождеству Роскачество подготовило рекомендации по выбору продуктов.

Легкое на подъем - выбираем шампанское

Как показало исследование Роскачества, примерно в 25% случаев потребитель рискует купить не настоящее вино, а сладкий газированный напиток, который, при этом, отвечает всем требованиям безопасности. Игристое вино, что логично, имеет маркировку «игристое вино», а газированный напиток или напиток, изготовленный не из виноградного сырья – «винный напиток». Последний случай говорит о том, что напиток произведен не по старейшей признанной технологии, а с помощью добавления углекислого газа. При выборе российских вин стоит ориентироваться на маркировку ГОСТ – это минимальная гарантия качества наших напитков, а лучше – использовать данные Роскачества.

По результатам исследования Роскачества, товарами со Знаком качества признаны 10 образцов шампанского полусладкого: Marleson, «Премиум», «Лев Голицынъ», «Московское», «Золотой стандарт», «Российское шампанское» (ЗАО «Игристые вина», Санкт-Петербург), «Цимлянское выдержанное», «Московское элитное», «Шато Тамань», «Санкт-Петербург».

На вкус качественное игристое вино должно иметь аккуратный, чистый, свежий фруктовый тон, без посторонних оттенков.

Водка без похмелья

Простой состав «горькой» – спирт и вода – не означает, что вся продукция будет одинакова. Многое зависит от степени очистки спирта от посторонних примесей, есть ли в пищевом спирте доля технического. Если в водке содержатся компоненты, недопустимые ГОСТом или техническим регламентом, она может стать опасной даже в небольших дозах. Большинство из таких компонентов убирается из напитка при очистке спирта – ректификации.

Согласно обязательным требованиям для производства данного напитка может использоваться этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья высшей очистки, «экстра», «альфа» и «люкс». В техническом спирте или плохо очищенном пищевом могут встречаться крайне опасные вещества: метанол, уксусный альдегид, свинец, ртуть, сивушные масла, сложные эфиры, фурфурол. В домашних условиях можно проверить водку на наличие сивушных масел: капнуть водку на руки, растереть и понюхать - резкий неприятный запах сигнализирует о наличии сивушных масел.

Обезопасить себя можно, если внимательно подойти к покупке алкоголя. По мнению Вадима Дробиза, главы Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, проблема качества и безопасности водки касается по большей части нелегальной розницы, где отсутствует контроль.

- К сожалению, есть и нелегальный сектор розничной торговли (например, магазины, не имеющие лицензии, павильоны, киоски, торговля с рук и т. д.), где ежегодно реализуется порядка 250 миллионов литров нелегальной водки. Такая продукция производится в полукустарных условиях с применением ворованного нелегального спирта и часто не соответствует обязательным требованиям технических регламентов.

На маркировке бутылки должен быть указан сорт спирта: высшей очистки (до 0,03% содержание метилового спирта), «экстра» (до 0,02%), «люкс» либо «альфа» (до 0, 003%). Отметим, что очистка углем, которая придает водке особый вкус, характерна только для российского водочного производства. Очистка молоком – тоже не маркетинговый ход. В этом случае сухое молоко добавляется в сортировку для осаждения посторонних примесей белком молока, этот метод очистки на Руси известен с давних времен.

Примечательно, но ни в одном исследованном Роскачеством бренде водки, которые реализуются в легальной рознице, не выявлено ни одного нарушения.

Самых высоких оценок по итогам экспертизы удостоена водка «Белебеевская», «Государев заказ», «Зеленая марка», «Пять озер», «Зимняя дорога», «Русский Стандарт» и Beluga. Все они - российского производства, закупочная стоимостьот 230 до 775 рублей.

Как выбрать настоящую икру

Выбор икры зачастую превращается в лотерею: многие "клюют" на маркетинговые акции и заманчиво низкие цены, многие - на надпись 'Сахалин". Верный способ не ошибиться с покупкой икры - искать товар с маркировкой ГОСТ. На банке обязательно должен быть указан вид рыбы семейства лососевых, предпочтительные места изготовления - Камчатка и Сахалин.

Важна и дата производства икры: хороший продукт изготовлен в месяцы нереста лососевых. В зависимости от вида это октябрь - декабрь. Так, горбуша нерестится в июне-июле на западном Сахалине, в июле-августе на восточном, в августе-сентябре на Южных Курилаз. Кета начинает нерест в августе с рек северного Приморья, массовый заход стартует во второй половине сентября-октября. Нерест нерки - с мая по июль, кижуча - сентябрь- октябрь, ноябрь, декабрь-февраль.

Важен и внешний вид икры: зернышки должны быть целые, одинакового цвета и размера, легко отделяемые друг от друга. Температура хранения икры в магазине - от –4 до –6 °С.

Верный признак заводского, а не подпольного продукта - выпуклые, а не вогнутые цифры. Банка ни в коем случае не должна быть вздутой, это говорит о наличии недопустимых видов микробов внутри. Рейтинг производителей икры можно найти на сайте Роскачества.

Из чего сделан майонез

Настоящий майонез сделан из яиц, растительного масла и жира. По ГОСТу «Майонезы и соусы майонезные», в майонезе должно быть не менее 1% яйцепродуктов и не менее 50% жира - в проливном случае перед вами майонезный соус. Растительное масло в составе может быть любым: подсолнечным, кукурузным, оливковым, соевым, горчичным, рыжиковым, рапсовым - на качество и вкус это не влияет, главное -масло должно быть рафинированным и дезодорированным. Чем больше масла в майонезе, тем он жирнее. Массовая доля жира от 50% до 55%, а жирность Провансаля - 67%. Майонез, в составе которого присутствуют только натуральные консерванты – соль и уксус или лимонный сок – может храниться не более двух недель. Если же срок годности превышает шесть месяцев, значит, в составе были использованы искусственные антиоксиданты, антиокислители и консерванты.

Выбрать действительно высококачественный продукт можно только с помощью веерных исследований Роскачества, ориентируясь на российский Знак качества, который стоит искать на этикетке товара. Майонез со Знаком качества не будет содержать искусственных консервантов, красителей и эмульгаторов. Список самого качественного майонеза провансаль в России можно найти здесь.

Какая селедка достойна шубы

Хорошая сельдь – чистая, не мятая, с неповрежденной кожей. Легкое омыление (скользкий налет серого цвета) означает, что рыбу неправильно хранили. При чрезмерном омылении она начинает издавать неприятный запах, а вкус после смывания пленки не улучшится. Продукт пожелтевшего цвета, напоминающего ржавчину, покупать ни в коем случае нельзя! Такой эффект возникает под влиянием окисления жира и проникает глубоко в толщу мышечных тканей, рыбы. что значительно ухудшает качество продукта. Выбирая сельдь, отдавайте предпочтение рыбе, полностью покрытой маслом.

Все кусочки селедки должны быть одинаковой высоты и без косточек. При нажатии на рыбу вилкой упругое мясо должно быстро восстановить форму. Если мясо рыбы уже успело потерять упругость или стало слишком мягким и разваливается, значит, оно либо испортилось, либо перезрело. Обратите внимание на рассол: избыток пряностей может маскировать несвежий товар, вспененный раствор говорит о просроченном продукте. Перед покупкой переверните упаковку пресервов крышкой вниз. Следы масла и различные подтеки – признак нарушения герметичности тары. Поступающий в нее воздух быстро испортит даже хорошо законсервированный продукт.

Идеальный горошек

Зелёный горошек – это очень полезный продукт растительного происхождения с легкоусвояемым белком и большим количеством пищевых волокон, помогающих снизить уровень холестерина, стимулировать работу кишечника. Он не только имеет низкий гликемический индекс, но и снижает уровень сахара в крови, потому особенно полезен для людей с сахарным диабетом и другими метаболическими проблемами.

Зимой представителя семейства бобовых можно найти только на прилавках магазинов в жестяной или, что реже, стеклянной банке. Отметим, на качество тара не влияет при условии герметичной упаковки. Ржавчина на банке, хоть и не лучшим образом характеризует материал тары, тоже не снижает пользы и не влияет на вкус зеленого зернышка. Металлической упаковки бояться не стоит - в самом масштабном исследовании Роскачества, где 55 марок горошка проверяли по 124 параметрам, было установлено: содержание тяжелых металлов, олова и хрома во всех образцах не превышает нормы.

Более половины исследуемых марок горошка признаны не только безопасной продукцией, но и соответствуют требованиям опережающего стандарта Роскачества. 25 из них могут претендовать на Знак качества: «6 соток», «Валдайский погребок», «Виктория», «Грин Рэй», «Грядка удачи», «Д», «Дядя Ваня», «Лента», «Огородников», «О’КЕЙ», «Перекресток», «Принцесса вкуса», «Пятый сезон», «Скатерть-самобранка», «Фрау Марта», «Царь-овощ», Bonduelle (Россия), Corrado, Fine Life, GlobalVillage, Globus (Россия), HEINZ, Lorado, Solvita, Vitaland.

Что скрывает "Докторская"

Ту самую, знакомую нескольким поколениям «Докторскую» разработали сотрудники завода «Микоян», чтобы выдавать больным, пострадавшим в Гражданской войне. Состав колбасы до 1974 года был неизменен и прост: говядина, свинина, яйца, соль и молоко. Сейчас помимо этих ингредиентов ГОСТ допускает нитрат натрия, крахмал и специи. Но пока «докторскую» колбасу выпускают не только по ГОСТ, но и по техническим условиям производителей (ТУ). А в колбасе, сделанной по ТУ, могут быть и другие виды мяса, и ароматизаторы, антиокислители, усилители вкуса и аромата и тд. То есть от "докторской" у такой колбасы - одно название, вопрос о правомерности использования которого законодательно решён, этически - допускает раздумья. Товары, произведенные по собственным условиям производителя и названные "Докторской", не являются нарушителями, если на маркировке указан достоверный состав.

Но все же только "Докторская", изготовленная по ГОСТ, гарантирует вкус и качество, которым так преданы россияне. Роскачество провалило исследование 30 торговых марок данной колбасы, с его результатами можно ознакомиться здесь.

Судя по исследованиям потребительского мнения, у наших граждан сформировалось достаточно много опасений и страхов – например, о наличии бумаги, влагоудерживающих фосфатов, мяса кошек и собак в колбасе. Данные потребительские мифы в ходе исследования были развеяны Роскачеством.

Эксперты установили, что практически все бренды безопасны для здоровья: ни бумаги, ни ДНК грызунов, ни вредных микроорганизмов не обнаружено. Эти показатели говорят о том, что предприятия соблюдают санитарные нормы, а также правильно хранят и транспортируют продукцию. На новогоднем столе достойно будет смотреться "Докторская" повышенного качества от марок: Балахоновский мясокомбинат», «Мяснов», «Окраина», «Пит Продукт», «Томаровский мясокомбинат» и «Фамильные колбасы». Изделия соответствует требованиям к качеству, заявленной на упаковке информации и требованиям опережающего стандарта Роскачества.

Выбирая товар повышенного качества, покупатель застрахован от антибиотиков, следы которых найдены в изделиях 14 брендов (результаты исследования здесь).

Какая рыба живёт в шпротах

Консервы "Шпроты в масле" сейчас не имеют ничего общего с рыбой, которая вынесена в название. Изначально консервы действительно делали из одноимённой рыбы семейства сельдевых, в настоящее время в банку кладут собратьев шпрот - кильку, салаку, хамсу, иногда и мелкую атлантическую сельдь. В любом случае производитель обязан указать конкретное название рыбы на этикетке.

Роскачество провело пока еще уникальные для нашей страны исследования: 20 образцов шпрот были изучены с точки зрения видовой принадлежности на уровне ДНК-анализа. Согласно результатам исследования, в некоторых товарах вместо заявленной на этикетке кильки была рыба семейства сельдевых, и наоборот.

По мнению исполнительного директора «Рыбного Союза» Сергея Гудкова, «Если производители подменяют один вид другим, то они подменяют и документы, подтверждающие безопасность продукции и результаты лабораторных исследований. Бывали случаи, когда подмена наименования происходила без злого умысла, но это - еще большая катастрофа. Это неконтролируемые процессы на производстве».

Шпроты - продукт копченый, а значит особенно остро стоит вопрос наличия канцерогенов. В рамках исследования Роскачество проверило образцы на бензапирен, крезоли бензантрацен, которые образуются в процессе сгорания топлива, в том числе при копчении рыбы. Интересно, что в Евросоюзе, эти вещества нормируются лишь суммарно с бензапиреном. При этом специалисты Роскачества, заботясь о потребителе, ввели в опережающий стандарт отдельные нормы по каждому из данных канцерогенов. В результате испытаний распространенные потребительские мифы о наличии канцерогенов и пестицидов в консервах не подтвердились – ни в одном образце данных веществ обнаружено не было.

Праздничный бутерброд лучше сделать со шпротами торговых марок "Знак качества" и "Рыбное меню" - они соответствуют повышенным требованиям Роскачества, а значит станут вкусным и безопасным блюдом на новогоднем столе. В категорию качественных товаров попали образцы "Каждый день", "Либава", Gold Fish, "Дальморепродукт", "Старая Рига".

Качественные продукты, в том числе для новогоднего стола, далеко не всегда представлены в высокой ценовой категории. Роскачество рекомендует руководствоваться исследованиями и выбирать проверенную продукцию!

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