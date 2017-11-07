Наделить её таким полномочиями предлагает Владимир Путин. Президент внёс соответствующий законопроект в Госдуму.

Причём за услуги по обеспечению безопасности глав регионов придётся платить. Охрана будет осуществляться на договорной основе. Полученные средства зачислят в федеральный бюджет.