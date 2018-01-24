По замыслу учений, вооруженные преступники захватили заложников – при этом часть бандитов вместе с захваченными людьми укрылась в здании, еще несколько остались в автомобиле. На место происшествия выдвинулись сотрудники ОМОН и вневедомственной охраны,

Они начали переговоры, которые вскоре зашли в тупик, и было принято решение о захвате бандитов. Операцию по их нейтрализации провели сотрудники СОБР «Омега». Итоги тренировки руководство Росгвардии оценило положительно. Все подразделения, которые в ней задействовались, получили хорошие оценки.