По замыслу учений, вооруженные преступники захватили заложников – при этом часть бандитов вместе с захваченными людьми укрылась в здании, еще несколько остались в автомобиле. На место происшествия выдвинулись сотрудники ОМОН и вневедомственной охраны,
Они начали переговоры, которые вскоре зашли в тупик, и было принято решение о захвате бандитов. Операцию по их нейтрализации провели сотрудники СОБР «Омега». Итоги тренировки руководство Росгвардии оценило положительно. Все подразделения, которые в ней задействовались, получили хорошие оценки.
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