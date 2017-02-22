На такую сумму заявлены гражданские иски, сообщила журналистам в Самарском областном суде адвокат одного из подсудимых Александра Колесникова.

"По делу есть гражданские иски: на 10 млн рублей и на 4 млн рублей. Отец пострадавшей девочки попросил 4 млн рублей, это компенсация затрат на лечение и операцию. Сын погибшего полицейского попросил 10 млн рублей", - сказала Колесникова, которую цитирует ТАСС.

По ее словам, в своем последнем слове трое подсудимых попросили прощения и заявили, что готовы возместить ущерб. Четвертый подсудимый должен выступить с последним словом сегодня.

"Потерпевшими были заявлены иски о взыскании как материального ущерба, так и морального вреда", - отметила в свою очередь старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Самарской области Елена Снигирь.

должен выступить последний из четверых подсудимых, остальные трое выступили 10 февраля. Заседание, как и весь процесс, пройдет в закрытом режиме. 22 февраля же, как ожидается, будет оглашен приговор.

Двадцать четвертого апреля 2016 года в одном из домов в селе Ивашевка Сызранского района были обнаружены тела двух мужчин и четырех женщин с признаками насильственной смерти. Убитыми оказались замначальника штаба ГУ МВД по Самарской области полковник Андрей Гошт (в 2013-2015 гг. возглавлял УВД Сызрани) и его родственники. С места происшествия в состоянии комы была госпитализирована 7-летняя племянница Гошта. В течение первых десяти суток удалось выявить и задержать всех лиц, причастных, по данным следствия, к совершению преступления.

По версии следствия, в начале апреля жители Шигонского района Самарской области Махмадали Ахмадов и Роман Фаталиев создали организованную преступную группу, в которую вовлекли знакомых им жителей Сызрани Ислама Бабаева и Орхана Зохрабова. В ночь на 24 апреля они выбрали дом для разбойного нападения, проникли на территорию участка через проем в заборе и вошли в помещение через незапертую дверь.

Затем, переходя из комнаты в комнату, они поочередно наносили удары спавшим в доме людям, используя деревянную биту и черенки от лопат. Преступники похитили находившиеся в доме предметы на 193 тыс. рублей и скрылись.

Всем задержанным было предъявлено обвинение в разбое, убийстве двух или более лиц и покушении на убийство малолетней.

Судебный процесс по данному делу проходит в Самарском областном суде в закрытом режиме. Двое подсудимых заявили ходатайства, чтобы их дело рассматривал суд присяжных. Суд посчитал, что выделение материалов в отношении двоих подсудимых невозможно, и принял решение, что дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей в отношении всех четверых подсудимых. Двадцать пятого января коллегия присяжных признала всех четверых подсудимых виновными.

В ходе прений представитель гособвинения просил суд приговорить Ахмадова и Фаталиева к пожизненному лишению свободы, Бабаева - к 25 годам, Зохрабова - к 26 годам лишения свободы.