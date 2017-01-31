Рособрнадзор организует 7 февраля пробную сдачу ЕГЭ для родителей в 50 регионах страны, сообщила сегодня пресс-служба ведомства.
Акция должна повысить информированность родителей выпускников об особенностях экзаменационных процедур.
Как пояснили в Рособрнадзоре, родители смогут сами пройти через все этапы экзамена, зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как осуществляется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, смогут написать небольшую экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ.
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