Правда, придется немного подождать. Конфликтная комиссия приступит к работе с 3 апреля. В этот день заявления начнут принимать у тех, чьи дети зарегистрированы на территории, закрепленной за образовательным учреждением.

Все остальные смогут подать жалобу только с 3 июля. Заявления принимаются по адресу: ул. Голосова, 34, каб. № 101 с понедельника по пятницу с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00. Телефон для справок: 54-45-85.

Примерная форма заявления в конфликтную комиссию при департаменте образования о предоставлении направления для зачисления в первый класс (Скачать >>>)

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