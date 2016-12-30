Мужчину осудили за 64 преступления, за шесть лет его жертвами стали 13 девочек. Почему о странных наклонностях мужчины не знала семья, а о насилии над детьми — родители, Волга Ньюс разбирался вместе со следователем Юрием Русских.

30 сентября 2015 г. в полицию Жигулевска пришли обеспокоенные родители: 11-летняя дочка не вернулась из школы еще вчера. Всю ночь ее искали своими силами, но найти не смогли. Опера предположили, что подружки девочки должны что-то знать. И не ошиблись. Родителям побоялись сказать, а вот стражам порядка признались, что вместе с Настей и дядей Сережей они вчера все вместе ездили в баню, а еще у дяди Сережи есть гараж, где можно отлично провести время, поиграть в компьютерные игры, поболтать и попить чай.

У гаража была выставлена засада, и в тот же день, 30 сентября, в полдень туда подъехал мужчина вместе с пропавшим ребенком. Их доставили прямиком в отдел полиции, где девочка призналась, что вступала "в половую связь" с дядей Сережей. Мужчине деваться было некуда, и он подтвердил, что это правда, но заверил полицейских, что это был первый раз в его жизни. Однако мужчина солгал.

При обыске в гараже, куда частенько захаживали Настя и ее одноклассницы, в укромном уголке полицейские нашли флэшки, диски и жесткий диск с тысячами фотографий и сотней видеозаписей сексуальных забав взрослого мужчины с детьми. Фотоаппарат, на который снимались порнографические материалы, нашли в машине, на которой он ездил. Там также обнаружились "памятные снимки", сделанные в гараже и бане, вот только на них была запечатлена не Настя, а три другие девочки. Так началось это шокирующее расследование, которым занимался старший следователь следственного отдела по Жигулевску СУ СК России по Самарской области Юрий Русских.

"На момент начала расследования мужчине было 45 лет, он официально нигде не работал, был пенсионером МВД и ФСИН, жил в браке. В семье выросла дочка, на момент расследования она была уже совершеннолетней. И никто из родных и близких не замечал никаких странностей в его поведении, — рассказал Юрий Русских. — Впоследствии экспертиза установила: у обвиняемого было серьезное психическое отклонение в виде нарушения сексуального предпочтения, которое мы называем педофилией. Нам удалось установить, что первой его жертвой в 2009 г. стала восьмилетняя девочка. Но она никому ничего не сказала, и об этом факте не было известно вплоть до 2015 года".

Оставшись безнаказанным один раз, педофил продолжил совращать детей. Работал по двум схемам. Во-первых, знакомился с матерями-одиночками, которые растили девочек, втирался к ним в доверие, часто приходил в гости, общался с детьми, вел себя вначале, как отец, а потом начинал скользкие разговоры на тему взаимоотношений полов, рассказывая, как можно получать от них удовольствие, а осуществив свои фантазии, дарил детям угощения, подарки и деньги.

Во-вторых, знакомился со школьниками, зазывал к себе в гараж большие компании, обещая угощение и возможность "порезаться" в компьютерные игры, сколько душе угодно. Так завязывалась "дружба", и дядя Сережа предлагал устроить шуточный конкурс на лучшую фотомодель с выигрышем в денежном эквиваленте. Разумеется, сначала девочек он фотографировал в одежде, а "обнаженку" предлагал гораздо позже, причем за каждую съемку, когда он удовлетворял свои сексуальные потребности, платил отдельно. Потом схемы "дополнились" сеансами массажа и походами в баню, где дети могли порезвиться в бассейне, а уже потом выполнять прихоти мужчины.

"Таким образом, детей он свободы не лишал, а просто обманывал, и они, не понимая, что к чему, соглашались на его предложения, — рассказал Юрий Русских — Родителям не было известно о совершении в отношении их детей преступлений, об этом они узнали от следователя. К моменту передачи уголовного дела в суд были установлены все жертвы. Их оказалось 13, это были девочки в возрасте от четырех до 11 лет. Также во время следствия выяснилось, что никакой материальной выгоды мужчина не получал и порнографические материалы использовал лишь для своих нужд, не выкладывая их в интернет и не передавая другим лицам".

В конечном итоге "дяде Сереже" предъявили обвинение в 64 преступлениях по статьям 132 УК РФ "Действия сексуального характера" и 242.2 УК РФ "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов", за что ему грозило до 25 лет лишения свободы. В большинстве инкриминируемых преступлений мужчина признал вину. В конце декабря 2016 г. Жигулевский городской суд признал Сергея Воронина виновным и приговорил к 19 годам колонии строгого режима.

Одновременно с этим следователь внес представление в отдел полиции управления МВД России по Жигулевску о ненадлежащем исполнении своих обязанностей сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних в связи с недостаточностью проведения ими профилактических мер.