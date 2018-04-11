Накануне в Тимофеевку выезжали спасатели. Талыми водами с полей подтопило 20 приусадебных участков и 10 частных жилых домов. Новую часть Тимофеевки затапливает каждый год, поскольку эта территория находится в низине. Но обилие снега в этом году привело к тому, что талых вод больше, чем обычно.
Из Самары также выехали спасатели для оказания помощи в эвакуации населения в случае экстренного подтопления.
Фото: http://pssso.ru
Сегодня утром ситуация в Тимофеевке стала темой утренней видеоконференции Дмитрия Азарова с главами муниципалитетов. По мнению губернатора, здесь не стихийное бедствие, а рукотворная проблема, и нужно найти людей за нее ответственных.
"Задача противопаводковой комиссии не устранять последствия чрезвычайных ситуаций, а создавать условия, чтобы их не возникало, - добавил Азаров. Тем не менее, глава региона запросил списки маломобильных граждан, которые могут оказаться в зоне подтопления.
Между тем, в соцсетях пишут, что подтопления домов происходят также в Березовке и Нижнем Санчелеево. И прилагают фотодоказательства.
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