Сегодня в областной столице в непосредственной близости от стадиона состоялось открытие комплекса зданий для сотрудников МВД. Проектирование и строительство объекта осуществлялось в рамках подготовки Самарской области к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018тм.

Комплекс включает в себя зал оперативных дежурных, аппаратную, комнаты для хранения оружия, спецсредств, оперативной и криминалистической техники, помещения для содержания задержанных и группы немедленного реагирования.

Глава региона Дмитрий Азаров выразил уверенность, что к началу мундиаля власти будут готовы на 100% обеспечить безопасность граждан РФ и иностранных гостей, которые прибудут со всех концов планеты.

Фото: Департамент информационной политики правительстве СО