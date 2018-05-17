Сегодня в областной столице в непосредственной близости от стадиона состоялось открытие комплекса зданий для сотрудников МВД. Проектирование и строительство объекта осуществлялось в рамках подготовки Самарской области к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018тм.
Комплекс включает в себя зал оперативных дежурных, аппаратную, комнаты для хранения оружия, спецсредств, оперативной и криминалистической техники, помещения для содержания задержанных и группы немедленного реагирования.
Глава региона Дмитрий Азаров выразил уверенность, что к началу мундиаля власти будут готовы на 100% обеспечить безопасность граждан РФ и иностранных гостей, которые прибудут со всех концов планеты.
Фото: Департамент информационной политики правительстве СО
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Таковы требования FIFA на период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу.
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