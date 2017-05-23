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23 мая 2017
14:16:05

Рядом с набережной 8 квартала в Тольятти появится аква-парк и канатная дорога

В администрации города прошел Градостроительный совет, на котором рассмотрели концепцию проекта планировки территории Прибрежного парка в Автозаводском районе.

Фото: https://vk.com/tlt_official

ООО «Прибрежный парк» представило на обсуждение 4 концепции. На территории площадью 172 га, помимо жилой застройки, проектировщики предлагают разместить общественно-значимые объекты: детские сады, школы, аквапарк, площадку для мини-гольфа, яхт-клуб, канатную дорогу, скейт-площадку, водный футбол, детский пляж, экстрим-парк.

Также в Прибрежном парке планируется строительство легкоатлетического манежа «Немов-центр». Среди объектов благоустройства и досуговой сферы в прибрежной зоне появятся фонтаны, спортивные площадки, музей современного искусства, кинотеатр, кафе, магазины и торговые павильоны вдоль набережной.

Помимо улично-дорожной сети и зеленых насаждений, для любителей велоспорта будут организованы велодорожки. Большое место в представленных концепциях уделяется жилой территории. Заказчиком предполагается плотная застройка квартально-блочного типа. Ее основной особенностью является постепенное освоение территории. Это дает возможность инвестору продавать отдельные участки разным застройщикам и поэтапно строить квартальные структурные комплексы. В жилой зоне планируется строительство зданий переменной этажности. Это позволить защитить кварталы от северного ветра, идущего с Волги. Квартальная застройка предполагает размещения малоэтажных зданий внизу около набережной, а высотных на верху, ближе к улице Спортивной.

Во время обсуждения члены Градостроительного совета единогласно отметили высокую плотность жилой застройки, а также обратили особое внимание заказчика на необходимость размещения рядом с домами спортивных объектов, детских садов и школ.

В качестве дополнительных рекомендаций архитекторы попросили более детально проработать планировочную структуру улично-дорожной сети, размещение крупного торгового блока на пересечении ул. Спортивной и Лесопаркового шоссе с учетом транспортной нагрузки, подъездных путей и парковок, предусмотреть площадку для проведения общегородских праздников, привести в порядок саму набережную, которая нуждается в реконструкции.

Не должен остаться без внимания застройщиков вопрос, связанный с озеленением территории и максимальным сохранением уже присутствующих на территории насаждений.

«Я уверен, что наши пожелания и замечания совпадают с желанием заказчика иметь здесь хорошую современную территорию. И, объединив усилия, мы продвинемся вперед. Нужно найти баланс интересов и проработать весь комплекс вопросов» — подвел итоги заседания главный городской архитектор Аркадий Шишкин.




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