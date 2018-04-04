По данным регионального Роспотребнадзора, эпидемический порог по заболеваемости в Самарской области превышен почти на 20%. Лабораторный мониторинг циркуляции респираторных вирусов показывает, что в структуре положительных находок преобладает доля вирусов гриппа.
На минувшей неделе она составила 81,5%. Тем не менее, школы и сады Тольятти работают и принимают детей в штатном режиме, закрытых на карантин классов и групп нет. Врачи рекомендуют жителям соблюдать правила профилактики и в случае появления симптомов заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью.
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