По данным регионального Роспотребнадзора, эпидемический порог по заболеваемости в Самарской области превышен почти на 20%. Лабораторный мониторинг циркуляции респираторных вирусов показывает, что в структуре положительных находок преобладает доля вирусов гриппа.

На минувшей неделе она составила 81,5%. Тем не менее, школы и сады Тольятти работают и принимают детей в штатном режиме, закрытых на карантин классов и групп нет. Врачи рекомендуют жителям соблюдать правила профилактики и в случае появления симптомов заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью.